"Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması" ödül töreni yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması' ödül töreni yapıldı - Son Dakika

"Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması" ödül töreni yapıldı

6 saat önce

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması"nda, AA muhabirleri ödüle layık görüldü.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması"nda, AA muhabirleri ödüle layık görüldü.

Toplam 112 bin lira ödüllü organizasyona, 703 yerli ve 2 yabancı olmak üzere 705 katılımcı 4 bin 754 fotoğrafla başvurdu. Yarışmanın jürisinde, Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz yer aldı.

"Foto Öykü" kategorisinde birinciliği Caner Başer, ikinciliği Kemal Özkılıç, üçüncülüğü Emrah Ildız kazandı. "Serbest" kategoride birinci Neşe Arı, ikinci Ömer Kara, üçüncü Kahraman Turan oldu.

Değerlendirmede, AA muhabiri Muhammed Gencebay Gür, serbest kategoride sergileme ödülü alırken foto muhabiri Muhammed Enes Yıldırım da serbest kategoride, Beykoz Belediyesi özel ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışmadaki asıl unsurun Beykoz'un bugününün geleceğe aktarılması olduğunu söyledi.

Aydın, "Beykoz ile ilgili yüz binlerce fotoğraf olduğunu bu yarışma münasebetiyle gördük. Geleceğe bir not düşülmüş oldu ve asıl yapmak istediğimiz odur. Beykoz'un tanıtımına, Beykoz'un ekonomisine, kültür ve sanatına, yaşamı kolaylaştırmakla ilgili bir katkı sunuyoruz aslında." dedi.

Beykoz Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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