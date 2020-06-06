Beykoz Belediyesi Riva Deresi ile ilgili sorunları vatandaşlara tek tek cevapladı - Son Dakika

Beykoz Belediyesi Riva Deresi ile ilgili sorunları cevapladı.

Beykoz Belediyesi, Beykozluların Riva Deresi hakkında akıllarında oluşan bazı soru işaretlerine açıklık getirdi. Belediye yaptığı yazılı açıklamada şu sorulara cevap verdi:

"RİVA DERESİ NEDEN KİRLENİYOR?

Paşaköy Arıtma Tesisi, etrafındaki nüfusa artık yetersiz geliyor. Bu yüzden fazla miktarda atık su doğrudan dereye karışıyor. Ayrıca Riva Deresi çevresindeki mahallelerin atık sularının neredeyse tamamına yakını doğrudan dereye akıyor. Bu iki sebep, derenin kirlenmesine yol açıyor.

RİVA DERESİ'NİN KİRLENMESİ NASIL ENGELLENECEK?

İSKİ tarafından geçmiş dönemde başlatılmış ve yatırım programına alınmış atık su projelerinin, kirliliği büyük ölçüde engellemesi bekleniyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi ve tesislerin verimli kullanılması ile deredeki olumsuzluğun giderilmesi hedefleniyor.

RİVA DERESİ'NDE SORUMLULUK KİMDE?

Riva Deresi'ni ilgilendiren iki konu var. Bunlardan en acil şekilde çözülmesi gereken, kirliliğe yol açan unsurların giderilmesi, yani atık su sorununun çözülmesi İSKİ'nin sorumluluğunda bulunuyor. 2009'da İSKİ ve DSİ arasında yapılan protokole göre, taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar ise DSİ'nin yetki alanında yer alıyor.

RİVA DERESİ'NDE BEYKOZ BELEDİYESİ'NİN ROLÜ NE?

16 Eylül 2014 tarihinde DSİ ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre DSİ, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisini Beykoz Belediyesi'ne devretti. Bunun üzerine Beykoz Belediyesi tarafından üniversitelerle iş birliği içinde örnek bir projeye başlandı. Birkaç senedir üzerinde çalışılan Riva Projesi'nde artık sona gelindi.

RİVA PROJESİ SAHA UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Riva Projesi'nin başlaması için öncelikle dereyi kirleten unsurların giderilmesi gerekmektedir. Dereyi kirleten atık su sorunu giderildikten sonra projenin uygulaması hızla başlayacaktır. Proje bittiğinde dere çevresindeki canlılık daha da yeşerecek, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, su sporu bölgeleri, tarım alanları ile Türkiye bir doğa turizmi değerine kavuşacaktır. Beykoz çok güzel. Riva çok güzel. Bu güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım çünkü doğa hepimizin."

(İHA)