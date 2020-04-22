Beykoz Belediyesinden evde kalan vatandaşa gece süt hizmeti - Son Dakika
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Beykoz Belediyesinden evde kalan vatandaşa gece süt hizmeti

6 saat önce

Beykoz Belediyesinden evde kalan vatandaşa gece süt hizmeti Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi 7/24 vatandaşın hizmetinde Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet veriyor.

Beykoz Belediyesinden evde kalan vatandaşa gece süt hizmeti

Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi 7/24 vatandaşın hizmetinde

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet veriyor. Covid-19 salgınından sonra aralıksız çalışan çözüm merkezi vatandaşların çağrılarına cevap veriyor. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Arslan, bir vatandaşın isteği üzerine çözüm merkezi aracılığıyla gece saat 2'de vatandaşın evine çocuğu için süt gönderildiğini belirtti.

Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi 27 personeli haftanın 7 günü 24 saat hem ilçedeki mücadele çalışmalarının koordinasyonu hem evinden çıkması riskli olan, kronik hastalığı bulunan, yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile ihtiyaç sahipleri için nöbet tutuyor.

Beykoz Belediyesi'ne ait 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi'ne ya da 0533 813 10 10 No'lu WhatsApp Hatt'ına ulaşan/bildirilen, yaşlı, kronik hastalığı bulunan ya da ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları görevliler tarafından evlerine teslim ediliyor.

"Ocak ayında 9 bin çağrı alırken covid-19 sonrası 32 bin çağrı aldık"

Konuyla ilgili bilgi veren Halkla İlişkiler Müdürü Elif Arslan,"Covid-19 öncesi 17 personelle 16 saat hizmet verirken covid-19 sonrası 27 personelle 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladık. Sayın başkanımız Murat Aydın'ın talimatıyla şu anda 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ocak ayında çözüm merkezi olarak 9 bin çağrı alırken covid-19 sonrası 32 bin çağrı almaya başladık. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetinde olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın gece 2'de süt ihtiyacını karşıladık"

Vatandaşımız bizi her türlü hizmet için arayabiliyorlar diyen Arslan, "Çünkü biz vefa iletişim hattı olarak da şu anda hizmet vermekteyiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahat izin belgeleri düzenleniyor kaymakamlığa iletiliyor kaymakamlıktan izin alınarak vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. Sosyal mesafe açısından biz personelimizi evden de çalıştırıyoruz. 6 personelimizi evden hizmet verdirmeye başladık. Bu bizim personelimizi koruduğumuz ve personelimizle öncelik verdiğimizi gösteriyor. Bir vatandaşlarımız bizden bir gece saat ikide arayarak çocuğunun sütünün olmadığını sokağa çıkma yasağı olduğunu söyleyerek süt istedi. Biz de hızlı bir şekilde vatandaşımızın ihtiyacının sosyal idari işler müdürlüğümüze ilettik. Birimlerimiz hemen annemize sütünü götürdüler, vatandaşımıza hizmet vermiş olduk" şeklinde konuştu."

Beykoz Belediyesinden evde kalan vatandaşa gece süt hizmeti

Beykoz Belediyesi, Koronavirüs, Beykoz, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:38 Kaynak: İHA

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