Beykoz beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz beyaza büründü

12.03.2022 13:47

KAR yağışının etkili olduğu Beykoz beyaza büründü.

KAR yağışının etkili olduğu Beykoz beyaza büründü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. Kavacık istikametinde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yavaşlayarak ilerledikleri gözlendi. Ara sokaklar ve arabaların üzerleri ise karla kaplandı. Beykoz'da yaşayan Ahmet Karakoç, "Mart ayında Beykoz'da böyle kar görmedik. Bu karın tadını çıkarmak lazım. Trafik kurallarına uyalım, mümkünse sürücüler yola çıkmasın" diye konuştu. Musa Taşdemir, "Kar çok güzel gezmeye çıktık. Arabayla dışarı çıkmamak gerek" dedi.


- İstanbul
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
Beykoz beyaza büründü
YORUMLAR
500
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı Kar yağışı vatandaşları toplu taşımaya yöneltti Kar yağışı vatandaşları toplu taşımaya yöneltti

Meteoroloji, İstanbul, Kavacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement