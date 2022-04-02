Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı - Son Dakika
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Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı

02.04.2022 04:29

Beykoz'da aracıyla kendisini viyadükten aşağı atmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca araçtan inerek intihar etti. Dehşete düşüren o anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Beykoz Zafer Çakmak Viyadük'ü Kavacık istikametinde gece 01: 00 sıralarında gerçekleşti. Ahmet Bedirhan Ceylan, 34 UUV 94 plakalı JEEP marka aracıyla Zafer Çakmak Viyadük'ü üzerinde bariyerlere vurdu.

ÖNCE KAZA SANILDI

Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan'ın defalarca bariyerlere çarpmasıyla olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı.

HERKESİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ATLADI

Aracıyla bariyerleri yıkamayan sürücü araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı.

VİYADÜKTE ÖNLEM ALINDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırılırken polis ekipleri viyadükte başka kaza olmaması adına önlemler aldı.

Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
YORUMLAR
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İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti! İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!

İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı - Son Dakika
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