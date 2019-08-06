Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denize giren genç kayboldu
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Beykoz'da denize giren genç kayboldu

1 saat önce

Beykoz'da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde bir anda çırpınmaya başladı.

Beykoz'da denize giren genç kayboldu, System.String[]
Beykoz'da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.'yi kurtarsa da Mustafa Ö. dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Beykoz'da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi. Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.'yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu.
(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)
Mehmet Yaşar, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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