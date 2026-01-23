Beykoz'da Halk Otobüsleri Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
3. Sayfa

Beykoz'da Halk Otobüsleri Kafa Kafaya Çarpıştı

23.01.2026 11:47
İstanbul Beykoz'da iki halk otobüsü çarpıştı. Şoför ve 6 yolcu hafif yaralandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle şoför ve 6 kişi hafif yaralandı.

Olay, 09.00 sıralarında Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İETT'ye bağlı 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü, 34 HO 5659 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 RVT 59 plakalı otobüsün şoförü ile 34 HO 5659 plakalı otobüsteki 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Beykoz'da Halk Otobüsleri Kafa Kafaya Çarpıştı

12:21
