Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı

Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı

49 dakika önce

Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.

Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı, System.String[]
Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.

Beykoz Belediyesi, çocuklara yönelik yardımlarına devam ediyor. Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te bugün Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı. Başkan Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın çocuklarla samimi sohbeti dikkat çekti.

Sosyal Marketten son derece memnun olduklarını belirten bir vatandaş, "Başta Cumhurbaşkanımız ve devletimize teşekkür ediyorum. Daha öncelerinde böyle bir çalışma görmemiştik. Ancak sağ olsun belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Muhittin Yücel, Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Son Dakika! İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:38:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]