Beykoz'da İhtiyaç Sahibi 400 Çocuğa Kışlık Giyim Yardımı Yapıldı
49 dakika önce
Beykoz Belediyesi, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.
Beykoz Belediyesi
, ihtiyaç sahibi 400 çocuğu soğuk havalardan korumak için kışlık giyim yardımında bulundu.
Beykoz Belediyesi, çocuklara yönelik yardımlarına devam ediyor. Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te bugün Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
'nın katılımıyla ihtiyaç sahibi 400 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldı. Başkan Çelikbilek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın çocuklarla samimi sohbeti dikkat çekti.
Sosyal Marketten son derece memnun olduklarını belirten bir vatandaş, "Başta Cumhurbaşkanımız ve devletimize teşekkür ediyorum. Daha öncelerinde böyle bir çalışma görmemiştik. Ancak sağ olsun belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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