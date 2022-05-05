Beykoz'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika
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Beykoz'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

05.05.2022 11:43
Beykoz'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

Beykoz'da girdikleri kuyumcudan dakikalar içerisinde milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı.

Beykoz'da girdikleri kuyumcudan dakikalar içerisinde milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken daha önceden de 14 ayrı iş yeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Yapılan operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve farklı olaylara karışan 4 kişi de gözaltına alındı.

Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. İddialara göre, sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce durumu polisi bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların kepengi uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, kolayca açtıklarını belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç. (25), Serkan Ç. (36) Ertuğrul Ö. (38) ile Kübra Y. (23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler Rıdvan D. (23), Adem G.(19), Anıl S. (21) ve Serkan K. (23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İSTANBUL

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Orhan Veli, Kavacık, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika


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