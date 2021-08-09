Beykoz'da ormanda denetim - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama ihtimaline karşı denetimlerine devam ediyor. Beykoz Çavuşbaşı ormanında atlı birlikler ve polis köpekleriyle denetim gerçekleştirildi.

Yurdun birçok noktasında çıkan yangınların ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Atlı birlikler ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbaşı ormanında arama, tarama ve güvenlik kontrolü yaptı. Denetimde arama kurtarma ve iz takip köpekleri de yer aldı. Denetim drone ile havadan görüntülendi.