İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

13.08.2022 10:50
İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu.

BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu. Operasyonda ele geçirilen eserlerin 9 kişilik arkeolog ekibiyle inceleneceği öğrenildi.

Beykoz'da peyzaj işi yapan bir iş yerinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yeri sahibinin müşterilerine 'replika' diye tanıttıkları eserlerin peşine düşen polis, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Aylarca süren takiplerin ardından polis, ellerindeki tarihi eserleri yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 3 depo ve bir bahçeye yapılan operasyonda 10 TIR'ı dolduracak tarihi eser ele geçirildi.

Büyük bir kısmı pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığını bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiğini belirleyen polis, ele geçirilen eserlerin sayımı için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

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Kaynak: DHA

Helenistik, İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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