Beykoz'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada - Son Dakika

Beykoz'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

6 dakikada dükkanı soyup kayıplara karıştılar

İSTANBUL - Beykoz'da bir dükkana giren maskeli hırsızlar 5 dakikada yarım milyonluk malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. 4 maskeli hırsızın malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz'da bulunan pirinç-krom kaplama atölyesine giren 4 maskeli hırsız dakikalar içinde 500 bin liraya yakın malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Maskeli hırsızların rahat tavırlarla atölyeyi soyma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 06.30 sıralarında dükkana gelen 4 maskeli şüpheli yanlarında getirdikleri inşaat demiri kesme makası ve levye ile saniyeler içerisinde kilitleri kırdılar. Kilitleri kırarak içeri giren hırsızlar pirinç-krom malzemelerin bulunduğu kasa ve çuvalları alarak olay yerinden uzaklaştı.

İkinci defa soyuldu kez aynı yeri soydular

İkinci kez dükkanlarının soyulduğunu söyleyen Tarık Gündüz, "Kapımızı kırıp güvenlik kamerası kayıt cihazlarını söküp buradaki bütün mamullerimizi almışlar. İmalatını yapmış olduğumuz ürünleri çalıp götürdüler. Bugün sabah tekrar yine aynı hırsızlar gelip tekrar kapımızı kırıp tekrar çaldılar. Şu an mağduriyetimiz hat safhada bu kapının kendini levyelerle açıyorlar. Güvenlik kamerası kayıtları var onun da incelenmesini talep ettik. 4 kişi giriyorlar. İlk hırsızlık yirmi dakika sürüyor. Bugünkü hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor, kapıyı açmalarında 4 buçuk dakika sürüyor. şu an iki hırsızlıkta toplam 500 bin liranın üzerinde zararımız" dedi.

Olay anı güvenlik kamerası

Sabahın erken saatlerinde dükkanın önüne minibüs ile gelen hırsızlar araçtan inerek demir kapıya yöneliyorlar. Yüzleri maskeli hırsızlar kapının kilitlerini inşaat demiri kesme makası ve levye ile kırarak içeri giriyorlar. Hırsızlar içeride buldukları içinde pirinç-krom kaplama olan kasaları ve çuvalları alarak minibüse yüklüyorlar. Şüpheli şahıslar daha sonra minibüse binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Yarım milyonluk hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.