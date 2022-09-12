Bakan Dönmez, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Dönmez, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

12.09.2022 17:18
Bakan Dönmez, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'un Beykoz ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'un Beykoz ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programında Beykoz'a geldi. Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

Ardından Kavacık Mahallesine geçen Dönmez, burada da bir taksi durağına misafir oldu. Taksicilerle sohbet eden Dönmez, çalan telefonu açarak taksi çağıran vatandaşa taksi gönderdi.

Kavacık'ta da esnafla bir araya gelen Dönmez, vatandaşların fotoğraf çektirdi. Dönmez'in son durağı ise AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı oldu.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, İstanbul, Beykoz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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