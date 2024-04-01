İstanbul Beykoz Belediyesi CHP Yönetimine Geçti

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GAYE ŞEYMA CAN

31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP yönetiminden CHP yönetimine geçen ilçelerden biri de İstanbul'un Beykoz Belediyesi oldu. Yeni dönem Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Hazırız, çok çalışacağız" dedi.

Köseler Beykoz'da seçim sonucunun netleştiği sabaha karşı yaptığı açıklamada "Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz" mesajı verdi. Seçim sonucunu kutlamak için toplanan Beykozlulara seslenen Köseler şöyle konuştu:

"Saygı değer Beykozlular, buradan sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İlçe Başkanı ve yönetimine, değerli yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Burada olmayan tüm Beykoz halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Bir atasözümüz var, 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' 1999-2004 yıllarında hizmet verdiğim Beykoz'a bu tarihten itibaren söz veriyorum hizmet edeceğim, sizlerin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz."

ANKA Haber Ajansı verilerine göre CHP'li Alaattin Köseler, yüzde 45.94 oy oranıyla AKP'li rakibi Murat Aydın'ı yaklaşık 1 puan geride bırakarak kazandı.