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Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi - Son Dakika

Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle Beykoz'da ifade verdi. Ünlü ifadesi sonrası yaptığı açıklamada, ''İfademizi verdik. Maksadımız Mansur Bey'e hakaret değil ancak orada HDP lafları geçmiş, o kelimeleri diğer kelimeler ile yan yana getirince Mansur Bey'e hakaret gibi anlaşılıyor'' ifadelerini kullandı.

30.11.2023 - 12:56,
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"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan dava kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaret davası kapsamında ifade verdi

İFADE VERDİKTEN SONRA BASINA AÇIKLAMA YAPTI

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfade verdikten sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ünlü, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında, 'Anadolu gemisi şu anda İzmir'e geldi, 15'inde gemi gidecek. İHA ve SİHA'lar artık konuşulmayacak. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz belli değil' gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yapmış olduğum bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde çok şaşırdığımı belirttim" dedi.

Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaret davası kapsamında ifade verdi

"MAKSADIMIZ MANSUR BEY'E HAKARET DEĞİL"

Ünlü, "Bunu hakaret addederek dava açacağım demişti. Tebliğ geldi o tebliğ üzerine ifademizi verdik. Orada maksadımız Mansur Beye hakaret değil. Bu kelimelerle diğer kelimeler yan yana getirilince sanki Mansur Bey'e hakaret gibi anlaşılıyor" dedi.

Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaret davası kapsamında ifade verdi

CÜBBELİ AHMET MANSUR YAVAŞ'A NELER SÖYLEMİŞTİ?

"Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani… Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi - Son Dakika
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