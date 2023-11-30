Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaretten ifade verdi

Cübbeli, Yavaş için sarf ettiği bel altı sözler için savunma verdi

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan dava kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İFADE VERDİKTEN SONRA BASINA AÇIKLAMA YAPTI

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfade verdikten sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ünlü, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında, 'Anadolu gemisi şu anda İzmir'e geldi, 15'inde gemi gidecek. İHA ve SİHA'lar artık konuşulmayacak. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz belli değil' gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yapmış olduğum bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde çok şaşırdığımı belirttim" dedi.

"MAKSADIMIZ MANSUR BEY'E HAKARET DEĞİL"

Ünlü, "Bunu hakaret addederek dava açacağım demişti. Tebliğ geldi o tebliğ üzerine ifademizi verdik. Orada maksadımız Mansur Beye hakaret değil. Bu kelimelerle diğer kelimeler yan yana getirilince sanki Mansur Bey'e hakaret gibi anlaşılıyor" dedi.

CÜBBELİ AHMET MANSUR YAVAŞ'A NELER SÖYLEMİŞTİ?

"Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani… Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.