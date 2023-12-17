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Beykoz'da çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Beykoz'da çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi hayata geçirildi

Beykoz'da hayata geçirilen 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi ile çocuklar çeşitli yetenek testleri ve taramalarına tabii tutuldu. Ebeveynlerin de dahil edildiği proje kapsamında, çocuklar test sürecinden geçerken velilere de çocuklarını tanımalarının farklı ve etkili yolları, çocuklara yaklaşım biçimleri, çocuklar ile iletişim gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

17.12.2023 - 10:05,
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- Beykoz'da çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi hayata geçirildi

İSTANBUL - Beykoz'da hayata geçirilen 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi ile çocuklar çeişitli yetenek testleri ve taramalarına tabii tutuldu. Ebeveynlerin de dahil edildiği proje kapsamında, çocuklar test sürecinden geçerken velilere de çocuklarını tanımalarının farklı ve etkili yolları, çocuklara yaklaşım biçimleri, çocuklar ile iletişim gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ev Okulu Derneği işbirliğinde 'Çocuğumu Tanıyorum' projesi hayata geçirildi. Dil yeteneği, akıl yürütme yeteneği, sayısal yetenek, sosyal yetenek ve benzeri yetenek alanlarında çocukların potansiyellerini ortaya koymak, çocukların hangi yeteneklerini şimdiye dek geliştirdiğini ortaya çıkarmak ve ileri süreçte çocuklarla ilgili izlenebilecek bir yol haritası çizmek amacıyla hayata geçirilen projeye veliler de dahil edildi. Beykoz'da Koç Ortaokulunda yapılan projede, öğrenciler sınıflarında yetenek testlerine tabii tutulurken ebeveynlerine ise seminer verildi. Seminerde velilere çocuklarını tanımalarının farklı ve etkili yolları, çocuklara yaklaşım biçimleri, çocuklar ile iletişim gibi çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Öte yandan, projeye şimdiye dek yaklaşık 900 aile başvuru yaptı.

Proje hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören, "Beykoz'da Koç Ortaokulundayız. Beykoz Belediyesi, Ev Okulu Derneği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Çocuğumu Tanıyorum projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımızın içinde bulunan yeteneklerini keşfetmek ve onları daha sonrasında ilerleyecekleri yolda desteklemek için işbirliğindeyiz. İnşallah bütün yeteneklerimizi Beykozumuza kazandırmış olacağız" dedi.

Proje görevlisi Mehmet Hilmi Eren, "Zaman zaman belli mevki makama gelmiş insanlara mikrofonu uzatıyorlar ve diyorlar ki başarınızı neye borçlusunuz, bugünlere nasıl geldiniz. Onlar da genellikle diyorlar ki ilkokuldaki sınıf öğretmenlerim lisedeki öğretmenlerim beni keşfetti ve bugün bu konumdayım diyorlar. Bu bizi tebessüm ettiriyor ama aslında üzücü bir tarafı da var bu açıklamanın. Çünkü onu doğuran büyüten anne ve babası bu çocuğu keşfedememiş yeteneklerini görememiş bir öğretmen görmüş. O da göremeyebilir fark edemeyebilirdi. Bize göre çevremiz keşfedilemeyen milyonlarla dolu. Çocuğumu Tanıyorum projesi ile aslında ebeveynlerin çocuklarını tanımasını arzu ediyoruz. Anne ve baba çocuğuna objektif bakamayabiliyor. Yapılan bu tür çalışmalar ile yetenek testi çalışmaları ile ve çeşitli tarama faaliyetleri ile çocukların gelişmiş olduğu yönler, desteklendiğinde fayda sağlanacak yönler fark ediliyor ve ebeveynlere bu konuda rehberlik etmiş oluyoruz. Dil yeteneği, akıl yürütme yeteneği, sayısal yetenek, sosyal yetenek, genel yetenek alanlarında bir takım veriler ortaya çıkıyor. Zeka denilen kavram da bu yeteneklerin toplamından oluşan rakamsal değer. Burada ailelere vermek istediğimiz mesaj hem çocuklarını tanımaları hem de onların gelişimini destekleyecek noktada neler yapabilecekleri konusunda onları bilgilendirmek. Çalışma 2 aşamalı. Hem çocuklara yetenek testi yapılıyor ve aileye bununla ilgili rapor gidiyor. Hem de bu esnada velileri bir eğitim veriliyor" diye konuştu.

Çocuğunu sınava getiren velilerden Hatice Seyfi, "Çocuğumun yeteneklerini öğrenmek istiyordum, çok güzel bir fırsat oldu. Diğer annelere de gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Beykoz\'da çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için \'Çocuğumu Tanıyorum\' projesi hayata geçirildi
Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi, Beykoz, Son Dakika

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