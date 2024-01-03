Beykoz\'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada

Beykoz'da köpeğe işkence ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen ve gözaltına alınan şahısla ilgili Emniyet'ten açıklama yapıldı.

Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "3 Ocak 2024 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımı yapılan 'Çok acil köpeğe işkence ve şiddet yardım edin' başlığı ile paylaşımı yapılan konu ile alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışmalara başlanmıştır. Paylaşılan görüntü içeriğinde bir erkek şahsın sokakta bulunan köpeğe elindeki kürek ile vurarak eziyet ettiği belirlenmiş, şüpheli şahıs M.E.B. Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde bulunan 4 adet köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL