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Beykoz'da köpeğe işkence eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Beykoz'da köpeğe işkence eden şahıs gözaltına alındı

Beykoz'da bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçerek şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken yaralı köpek belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Beykoz\'da köpeğe işkence eden şahıs gözaltına alındı
03.01.2024 - 20:27,
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Beykoz'da bir şahsın köpeğe işkence ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın köpeğe baltayla şiddet uyguladığı görülüyor.

Şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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