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Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi - Son Dakika

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

05.10.2021 10:20

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin 'Dost' isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

İSTANBUL - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin 'Dost' isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Carolina Alurralde ve şarkıcı Mustafa Ceceli katıldı.

Hayvanlara verdiği değer ile öne çıkan ilçelerden Beykoz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin "Dost" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak üzere oluşturulan sergiye ilgi yoğun oldu. Sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern merkezi olarak kurulan "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi"ndeki serginin açılışına Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İnsan Hakları Birimi İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Sanatçı Mustafa Ceceli, hayvan severler ve ilçe protokolü katıldı.

Serginin açılışında konuşan Carolina Alurralde, "Doğumumdan, çocukluğumdan beri etrafımda köpekler var. Hayvanlarla bir arada olmak benim için çok güzel. Çocukluğumdan beri sokaklarda gördüğüm hayvanları tedavi etmek benim çok hoşuma gidiyordu" dedi.

"Hayvanların yaşam koşullarını iyileştirebilmek için ne yapabiliriz en önemlisi o"

Etkinlikte konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu sergi sokak hayvanları ile alakalı. Aslında bu sergi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Onlar bizim canlarımız. Sokak hayvanları sevgisini arttırmak için ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama Türkiye'de bu zaten oldukça iyi. Bu hayvanların yaşam koşullarını iyileştirebilmek için neler yapabiliriz, en önemlisi o. Onların daha sağlıklı olması, sayılarının kontrol edilebilir olması dolayısıyla kısırlaştırma ile beraber sayıyı sınırlandırarak belediyelerin bakması gerekli" dedi.

"Hayvanlar bir mal veya eşya değildir"

Hayvanların bir hevesle alınmaması gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "İnsanlar şöyle yapıyor, bir kedim var çok güzel besleyeyim diyor ama bir süre sonra sokağa bırakıyor. Onlar eşya veya mal değil, canlar. Dolayısıyla bir hayat boyunca bizimle olacaklar. Bir hayvanı aldığımız zaman ölene kadar bizimle olacağını düşünerek almak lazım. Beykoz'da en büyük sıkıntımız hayvanların ormana terk edilmesi. Biz burada çok güzel bir hastane açtık hayvanlar için, bu güzel yetkiyi bana veren Beykoz halkına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi
Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi
Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi
Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

Rehabilitasyon, Carolina, 4 Ekim, Beykoz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi - Son Dakika
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