İstanbul\'da yerel seçimlerde itiraz süreci devam ediyor

İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adaylarının yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci devam ediyor. AKP'nin itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımasıyla, yine CHP adayının önde olduğu Beykoz'da yeniden sayım bugün başlayacak. CHP örgütü seçim yarışının kıyasıya geçtiği Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı, Pendik ve Bahçelievler için de bugün başvuru yapılacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitmişti. Çıkışta partililere seslenen Çelik "Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nınbelediye başkanıdır" demişti.
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan seçimlerde AK Parti yetkilileri, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan incelemenin ardından itirazı kabul ederek seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak 4 il ve 804 ilçeyi geride bıraktı. Mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinde mevcut muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Muhtar, mahallenin büyüklüğüne dikkat çekerek, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulu'nun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.' dedi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.
Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, ikinci dönemine başladığı muhtarlık görevinde köy halkının sevgisini kazanmıştır. Muhtar Erkan, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşamışlardır. Köy halkı, iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi birinci olurken, AK Parti ve diğer partiler de meclis üyeleri kazandı.
Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı seçilen Necdet Akel, seçimlerin ardından ilçe halkına minnetini göstermek için teşekkür turuna çıktı. Akel, vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı bir programda, Gaziantep ve Samsun'da partiyi 1'nci parti yapmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider ifadelerini kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayacağını duyurdu. Ayrıca, CHP'nin Türkiye'nin yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti vereceğini ve ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bu noktalar olduğunu söyledi.
Kırkağaç Belediyesi'nin yeni başkanı Üstün Dönmez, mazbatasını Kırkağaç Adliyesi'nde aldı. Dönmez, seçimlerde halkın tercihini kendilerinden yana kullandığını belirtti.
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