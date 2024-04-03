Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP\'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından seçimi kazanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçe seçim kurulunun önüne geldi. Beykozlu çok sayıda vatandaş da seçim kurulu önünde toplandı. Köseler'i destekleyen vatandaşlar, meşaleler yakarak slogan attı.
Köseler'in ardından AK Parti'nin adayı Murat Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim kurulu önüne geldi. Seçim kurulu AK Parti ve MHP'nin itirazını reddederek Alaattin Köseler'in Beykoz Belediye Başkanlığını onadı. İtirazların reddedilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ilçe seçim kurulu önünde bekleyen vatandaşlara konuşma yaptı.
İlçe seçim kurulu önünde açıklamalarda bulunan Alaattin Köseler, "İstanbul başardı. Beykoz başardı. Beykoz halkının teveccühünü seçim kurulu da onayladı. İtirazları reddetti. Gecenin bu saatine kadar burada bize destek veren tüm Beykozlulara yürekten teşekkür ediyorum. İl başkanımıza yönetimine teşekkür ediyorum. İlçe başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyelerine ve Beykoz halkına yürekten teşekkür ediyoruz. Boğazın Yargıçları bu akşam çok değerli vekillerimiz geldi ve bize destek verdiler. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu akşam genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz hepsi sizlerle birlikte bu mücadeleye katkı koydular. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varlar. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz diyorum. Beykozlu Beykoz'da kalacak. Beykoz'u Beykozlular yönetecek" diye konuştu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kıymetli başkanımız süreci anlattı. Beykoz'da oyların tamamının sayılmasına yönelik yapılan itiraz reddedildi. Sonrasında geçersiz oyların sayılmasına yönelik bir itiraz daha yapıldı, itiraz da reddedildi. Sürecin takipçisiyiz. İlçe itirazları sonrasında il seçim kuruluna bir itiraz gerçekleşebilir. Bu yönüyle Beykoz'da sürecin takipçisiyiz. Benzer bir konu şu anda Gaziosmanpaşa'da yaşanıyor. Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kurulu rakip partinin yaptığı itirazları kabul etti. Biz kabul edilen itiraza yönelik il seçim kuruluna itiraz ettik. Hem Beykoz'daki hem de Gaziosmanpaşa'daki süreci dikkatli bir biçimde takip ediyoruz. Avukatlarımızla, milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla sıkı sıkıya sürecin takipçisiyiz. Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı Alaattin Köselerdir. İl seçim kurulu sürecini dikkatle takip ediyoruz. Bu gece bir grup arkadaşımız burada nöbet tutmaya devam edecek. Ancak buradaki kalabalığı ben evlerine davet ediyorum. Belki bir erken seçime doğru, belki 2028'e doğru sizlerle birlikte Türkiye'nin demokrasi mücadelesini birlikte vereceğiz. Hepinizle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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