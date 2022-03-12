Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 13:22
Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul'da sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz'da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kalırken, Kavacık köprüsünden Polonezköy ve Riva istikametine gitmek isteyen sürücüler yolda patinaj yaparak ilerledi. Bazı sürücülerin ise araçlarına zincir takarak güçlükle ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

YORUMLAR
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İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da yoğun kar yağışıyla araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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