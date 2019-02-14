Son Dakika Haberleri: Beykoz İstinat Duvarı Çöktü Araçlar Altında Kaldı

Beykoz İstinat Duvarı Çöktü Araçlar Altında Kaldı

2 saat önce

Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi.

Beykoz İstinat Duvarı Çöktü Araçlar Altında Kaldı, System.String[]
Beykoz'da bir otoparkın istinat duvarı araçların üzerine devrildi. Üç araç duvarın altında kalırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Beykoz Kaymakamlık yanındaki otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Otoparkın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvar yol kenarında bekleyen araçların üzerine devrildi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Sabah, Kaymakamlık, Beykoz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz İstinat Duvarı Çöktü Araçlar Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]