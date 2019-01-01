Son Dakika Haberleri: Beykoz Kültür ve Sanat Merkezleri'nde Bilgi Yarışması Heyecanı

Beykoz Kültür ve Sanat Merkezleri'nde Bilgi Yarışması Heyecanı

1 saat önce

Beykoz Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçedeki kültür ve sanat kurslarına katılan 3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.

Beykoz Kültür ve Sanat Merkezleri'nde Bilgi Yarışması Heyecanı, System.String[]
Beykoz Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçedeki kültür ve sanat kurslarına katılan 3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Yenimahalle Hizmet Binası, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Kavacık Ek Hizmet Binası arasında yapılacak yarışma öğrencilerin heyecan dolu rekabetine sahne olacak. Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kursiyerleri motive etmek, öğrencilere yarışma kültürü ve takım çalışması becerisi kazandırmak amacıyla açılan yarışma, aynı yaş ve seviyedeki öğrencilerin etkileşimini artırmayı da hedefliyor.

Bilgi yarışmasına katılacak kursiyerler, kültür-sanat kurslarında başarı gösteren öğrenciler arasından merkezlerde görevli öğretmenler tarafından seçilecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 5 Ocak 2019 tarihinde yapılacak yarışmada öğrenciler branşlarına göre 3'er kişilik takımlar halinde yarışacak. Bilgi yarışmasında birinci gelen toplam 18 öğrenciye ödül olarak akıllı saat, katılan tüm öğrencilere de bluetooth hoparlör hediye edilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yenimahalle, Beykoz Belediyesi, Güncel
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