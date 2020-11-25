Beykoz, sanal ortamda gerçek hikayelere ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Beykoz, sanal ortamda gerçek hikayelere ev sahipliği yapacak

25.11.2020 11:15
Beykoz, sanal ortamda gerçek hikayelere ev sahipliği yapacak, System.String[]

Beykoz 2020 Sempozyumu 27 Kasım Cuma günü başlıyor.

Beykoz 2020 Sempozyumu 27 Kasım Cuma günü başlıyor. Geçen yıl Beykoz konusunda fikri ve hikayesi olan 103 akademisyen ile uzmanın katıldığı sempozyum, bu yıl 128 akademisyen ve uzmana ev sahipliği yapıyor. Sempozyum, Türkiye'de bu zamana kadar sanal ortamda gerçekleştirilen en büyük organizasyonlardan biri olacak.

İstanbul'un son 20 yılda yaşadığı büyük dönüşüme, en fazla katkıyı sağlayan ilçelerin başında gelen Beykoz, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Beykoz Sempozyumu serilerine bu yıl ikincisi ile devam ediyor. 27-29 Kasım tarihlerinde açılış dahil 18 oturumla Türkiye'nin bu zamana kadar yapılan en büyük organizasyonlardan birini gerçekleştirmeye hazırlanan Beykoz Belediyesi, pandemi dolayısıyla bu sempozyumu sanal ortamda hayata geçiriyor. Organizasyon, bu yönüyle de sanal ortamda gerçekleştirilen en geniş akademik kapsamlı ve oturumlu sempozyumlarından biri olacak.

'Beykoz 2020 Sempozyumu' ismini taşıyan sempozyum, şehir üzerinde derinlikli ve vizyoner araştırmaların oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Beykoz 2020 Sempozyumu, sosyal medya hesapları üzerinden tüm Beykozlulara ve izleyicilere ulaşacak.

128 akademisyen ve uzman bu sempozyumda

Verilen bilgiye göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geçmişin ışığıyla geleceği aydınlatmayı amaçlayan sempozyum; çok sayıda farklı disiplinden gelen bilim insanları ve Beykoz üzerine çalışmış eser vermiş isimleri ağırlıyor. Tertip Heyeti Başkanlığını Prof. Dr. İsmail Coşkun'un üstlendiği ve 128 akademisyen ile uzmanın yer aldığı sempozyumda 18 oturumda 70 bilimsel tebliğ sunulacak.

Beykoz 2020 Sempozyumu'nda ağırlıkla coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, sanayi ve tarım çalışmalarını irdeleyen oturumlara yer verilecek. Beykoz'un tarih, spor ve eğitim gibi önemli konu başlıklarının ihmal edilmediği sempozyumun açılış oturumu; Beykoz'daki sanayi yapıları üzerine çalışmalarıyla anılan Prof. Dr. Önder Küçürerman'ın moderatörlüğünde, beşeri coğrafya uzmanı Prof. Dr. Süha Göney, şehir ve mimarı üzerine çalışmalarıyla tanına Prof. Dr. Murat Gül İstanbul ve Beykoz'u kitaplarına taşıyan yazar Doğan Yarıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beykoz'a yön verecek her konunun sistematik olarak gündeme taşınıp tartışılmasını hedefleyen sempozyumla Beykoz'un canı ve dinamik, her daim yenilenebilen bir yol haritasına sahip olması amaçlanıyor.

Sempozyumdaki oturumlar şöyle açıklandı:

Beykoz'da Jeolojik Yapı

Eski Çağdan 20. Yüzyıla Beykoz

Beykoz'un Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası

Beykoz'da Sanayinin Öyküsü

Turizmin Odağında Beykoz

Beykoz Ormanlarının Fonksiyon ve Ekolojisi

Beykoz'un Beşeri Coğrafyası

Sosyamekansal Olarak Beykoz'un Gelişimi

Beykoz'da Cam Sanayi: Geçmişten Geleceğe

Edebiyatımızda Beykoz

19. Yüzyılda Beykoz'da Gündelik Hayat

Yoros'tan Hisar'a Beykoz'da Tarih

Beykoz'da Siyasal Hayat

Eğitim Şehri Olarak Beykoz

Beykoz'da Kentleşme Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Beykoz'da Tarihi ve Kültürel Miras

Beykoz'un Manevi İklimi - İSTANBUL

Beykoz, sanal ortamda gerçek hikayelere ev sahipliği yapacak

Sempozyum, İstanbul, Beykoz, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz, sanal ortamda gerçek hikayelere ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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