Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı

28.03.2022 14:02
Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı

Beykoz TEM otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil emniyet şeridinde bekleyen cipin arka tekerine çarparak takla attı.

Beykoz TEM otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil emniyet şeridinde bekleyen cipin arka tekerine çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Kavacık Köprüsü TEM bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.

Kaza, Kavacık Köprüsü TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 35 AJP 913 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde bekleyen 34 DTZ 818 plakalı Volvo marka cipin arka tekerine çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü otomobil içerisinde yaralandı. Çevredeki sürücülerin olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Kavacık Köprüsü TEM Bağlantı yolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay sırasında kazayı gören Kayahan Tekeli "Ben o sırada yol üzerinde gidiyordum. Zaten araç sağımdaydı. Ben sol şeritten giderken bir anda artık telefonla mı oynuyordu, ne oluyordu bilmiyorum, duran arabaya vurdu ve kaza yapan otomobili sadece havada gördük ardından takla attı. Arkadaşı çıkardık zaten kanlar içindeydi, yardımcı olduk. Hastaneye gitti" dedi. - İSTANBUL

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TEM Otoyolu, Otomobil, Kavacık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz TEM otoyolunda cipin tekerine vuran otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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