Beylerbeyi açıklarında sürüklenen boş tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince emniyete alındı.
KEGM'den yapılan açıklamada, "Beylerbeyi önlerinde başıboş vaziyette sürüklenen tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy Koyu'nda emniyete alındı." bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › Beylerbeyi'nde Boş Tekne Emniyete Alındı - Son Dakika
