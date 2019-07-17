Beylikdüzü klasik başladı

Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble, İstanbullu müzikseverlere büyülü bir gece yaşattı. Cihat Aşkın ve orkestrasının muhteşem bir gece yaşattığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu serin yaz akşamını notalarınızla ısıttınız. Bizleri, çaldığınız bestelerle başka diyarlara götürdünüz. Orkestraya çok teşekkür ediyor, değerli sanatçımız Cihat Aşkın'ın 40. sanat yılını kutluyorum." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki teması 'Türk Bestecileri' olan 5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble'ın 'Vadide Vals Adımları' adlı konseriyle açılış yaptı. Yaşam Vadisi'nin eşsiz atmosferinde rüzgarın kanadına takılıp uçuşan notalar, dinleyicilerin kalplerine Türk valslerinin en tatlı melodilerini taşıdı. Genç bir çiftin sahnede vals yaptığı, dinleyicilerin seslendirilen eserlere hep birlikte eşlik ettiği renkli görüntülere sahne olan konserin sonunda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Dinleyiciler Müzisyenleri Ayakta Alkışladı

Konsere, Dede Efendi'nin Yine Bir Gülnihal adlı parçasını icra ederek başlayan Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın eşliğinde 'Samanyolu, Kuş Olup Uçsam, Hayal Ufkunda, Bir Deniz ki Gözlerin, Pervane, İkinci Bahar, Nazende Sevgilim, Unutulmaz, Hatırla Sevgili, Bekledim de Gelmedin' adlı vals parçalarını başarıyla icra ederek dinleyicilere yıllarca unutamayacakları bir gece yaşattı. Fikrimin İnce Gülü adlı valsi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için seslendiren Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble'ı dinleyiciler, konser sonunda ayakta alkışladı.

Çalık: Yaşam Vadisi'nde Notaların Dansı Çok Daha Güzel

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konser sonunda yaptığı konuşmada "Biz festivalimizin 5.'sini düzenliyoruz bu yıl. Yaşam Vadisi'nde notaların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü, her zaman farkını gösteriyor. Biz, Beylikdüzü Klasik'i yaparken aslında İstanbul'un sanat damarlarını da biraz daha genişletmeyi arzulamıştık. Onun için yola çıkmıştık. Şimdi, inşallah 39 ilçede benim güzel başkanım Ekrem İmamoğlu sanat damarlarını daha da genişletecek. Her şey çok güzel olacak. Dört gün boyunca Beylikdüzü Klasik'e bütün sanatseverleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Aşkın: Sanat Bir Toplumun Kimliğidir

Konserde yaptığı konuşmada, Türk kültürünün çok köklü bir kültür olduğunu vurgulayan dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ise,"Sanat eğitimi toplumumuz için en önemli eğitimlerden biri olmalı diye düşünüyorum. Çünkü sanat, bir toplumun kimliğidir. Sanatımızı, kültürümüzü yaşatırsak aslında kendi kimliğimizi yaşatmış oluruz." dedi. Beylikdüzü Klasik'te yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını da söyleyen Cihat Aşkın, "Bir halk festivali bu. Müzik, sanat halkın içinde yaşıyor. İşte Beylikdüzü, işte Beylikdüzü farkı…"şeklinde konuştu.

Aşkın: BGSO Muhteşem Bir Orkestra

Konuşmasında, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrasına da yer veren Aşkın, "Muhteşem bir orkestra dinledim. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, muhteşem bir orkestra; onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nı İstanbul'un değişik yerlerinde Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Türkiye'yi temsil etmek üzere yurt dışında da görmeliyiz diye düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.