10 katlı bina "kontrollü" şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu

10 katlı bina "kontrollü" şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu
21.12.2025 14:36
10 katlı bina "kontrollü" şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu
İstanbul Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme giren 10 katlı bir binanın "kontrollü" yıkımı sırasında büyük kabus yaşandı. Bina aniden çökünce çevredeki vatandaşlar panik yaşadı, yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar enkaz altında kalmaktan koşarak kurtuldu.

Beylikdüzü'nde bir bina yıkım sırasında kısmen çöktü. Çalışmaları izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

ÇOCUKLAR KIL PAYI KURTULDU

Yıkım esnasında bina aniden çökünce çevrede büyük panik yaşandı. Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    at pıpıleri insanın başına ya meraktan yada ya*aktan gelir 3 0 Yanıtla
