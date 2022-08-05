BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOBÜSTE KADINA HAKARETE YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOBÜSTE KADINA HAKARETE YOLCULARDAN TEPKİ

05.08.2022 09:36

BEYLİKDÜZÜ'nde, İETT otobüsünde tartıştığı kadın yolcuya hakaret eden kişiye diğer yolcular tepki gösterdi.

BEYLİKDÜZÜ'nde, İETT otobüsünde tartıştığı kadın yolcuya hakaret eden kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, 400A hatlı Beykent - Yenibosna İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre, otobüs durağa yanaştığı sırada yolculardan biri arkasında oturan kadına hakaret etti. Bunun üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişiyi diğer yolcular otobüsten indirmeye kalktı. Bu sefer kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olaya ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOBÜSTE KADINA HAKARETE YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOBÜSTE KADINA HAKARETE YOLCULARDAN TEPKİ - Son Dakika
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