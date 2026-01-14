Beylikdüzü\'nde Öğrenci Servisinde Yangın

Beylikdüzü'nde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, serviste öğrencilerin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 LAR 247 plakalı servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonucu servis aracı kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.