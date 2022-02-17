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Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

17.02.2022 17:30
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde dört yolu ağzında otomobilin çarptığı araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu.

Beylikdüzü'nde dört yolu ağzında otomobilin çarptığı araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 69 AA F 163 Selim A. yönetimdeki otomobil seyir halindeyken 34 ECV 867 Sümeyye T. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 3 kişinin bulunduğu Sümeyye T. yönetimdeki araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını gören Volkan Yücetürk, "Yan dönen araç aşağıdan diğer araç ise yukarıdan geliyordu. Yan dönen araç dönmeye çalıştı hızını alamadı çarpıştılar. 2 yaralı vardı" dedi.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada
Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

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Beylikdüzü, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada - Son Dakika


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