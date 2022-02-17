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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI

17.02.2022 17:47

BEYLİKDÜZÜ'NDE, otomobilin çarptığı cip savrularak yan yattı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE, otomobilin çarptığı cip savrularak yan yattı. 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Selim A. idaresindeki 69 AAF 163 plakalı otomobil, Sümeyye T.'nin kontrolündeki 34 ECV 867 plakalı cipe çarptı. Kaza sonrası yan yatan cipteki 3 kişi ve otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişinin ise tedavisi ambulansta yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI

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İnönü Caddesi, Beylikdüzü, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP YAN YATTI; 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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