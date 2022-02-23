Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

23.02.2022 13:04

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçla hafta sonları 23.00 ila 01.00 saatleri arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Tirbuşon' lakaplı Ahmet K. ve B.H. gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçla hafta sonları 23.00 ila 01.00 saatleri arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Tirbuşon' lakaplı Ahmet K. ve B.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, peluş oyuncağın içine gizlenen 850 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde geçen pazar lüks araçla uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 'Tirbuşon' lakaplı Ahmet K.,'nın (34) hafta sonları saat 23.00 ila 01.00 saatleri arasında uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Polis, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki adreste Ahmet K. ile B.H.'yi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda peluş oyuncağın içine gizlenen daralı ağırlığı 850 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler önceki gün sevk edildikleri  adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı
Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı
Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı
Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı
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Metamfetamin, Beylikdüzü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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