Beylikdüzü\'nde Servis Minibüsü Kadına Çarptı

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL