Beylikdüzü'nde sınavlara hazırlık kursları artık online ve interaktif - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, KÜLTÜR-SEM bünyesinde verdiği LGS ve YKS kurslarını online ortama taşıdı. Online ve interaktif eğitim atağı, öğretmenlerinden ve sınıf arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilere motivasyon olurken, öğretmenler internet ortamında da olsa öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında, yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, KÜLTÜR-SEM'in LGS ve YKS kurslarıyla sınavlara hazırlanan öğrencilere online ve interaktif eğitim vermeye başladı. Öğrencilerin hayatlarına yön verecek sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için hayata geçirilen uygulama, öğrencilerin motivasyonuna motivasyon katarken uygulamayla öğretmenler öğrencileriyle uzaktan da olsa bir araya gelip ders anlatma imkanına kavuştu. Uzaktan eğitim derslerini ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise salgınla mücadele sürecinde, eğitim alanında, internetin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Hedef Etkili Eğitim, Yüksek Motivasyon

KÜLTÜR-SEM'in LGS ve YKS kurslarıyla sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen uzaktan eğitim sisteminde, online dersler, hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında mezun gruplarına, hafta sonu ise 10.00 - 16.00 saatleri arasında 12.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılıyor. İnteraktif ders anlatımının benimsendiği eğitimlerde, öğrencilere, öğretmenlere canlı yayında soru sorma imkanı da sağlanıyor. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nin içerisinde bulunan Zübeyde Ana Sosyal Etkinlik Merkezi'nde hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemiyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin en iyi, en etkili şekilde eğitim almaları ve motivasyonlarının yükseltilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL