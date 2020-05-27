Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yapılan takibin ardından Ahmet D. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 2 gram, posta kutusunda ise 38 gram eroin ele geçirildi.

Binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Ahmet D'nin (34) uyuşturucu maddeleri apartmanın posta kutusunda sakladığını tespit etti.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs'ta Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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