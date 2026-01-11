Beylikdüzü\'nde Yağmur Kazası: 1 Yaralı

Beylikdüzü E-5 yan yolda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yan yolda seyreden sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önündeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL