Beylikdüzü'nde yol ve asfalt çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde yol ve asfalt çalışmalarına başlandı

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol yapım çalışmalarına başladı.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol yapım çalışmalarına başladı. Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalarla yıl sonuna kadar 10 bin metre yol açma ve 80 bin ton asfalt kaplama işlemi hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kentimizde yaşam her yönüyle dopdolu ve taptaze olsun diye tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek çalışmalar ilk olarak Adnan Kahveci, Yakuplu ve Dereağzı Mahallerinde yoğunlaştı. İlk altı aylık periyotta 5 bin metre yol açma ve 27 bin ton asfalt kaplama işlemini gerçekleştiren müdürlük yıl sonuna kadar yol açmada 10 bin metre, asfalt çalışmalarında ise 80 bin ton hedefliyor. Müdürlük bünyesinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında ise yol açma, yeni açılan yollar ve stabilize yolların asfalt kaplaması, ekonomik ömrü tamamlanmış yolların asfalt freze yapılarak yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ızgara ve yağmur suyu kanal yapımı için ön hazırlıklar da tamamlanıyor.


"Taptaze Bir Beylikdüzü İçin Tüm Gücümüzle Çalışıyoruz"


Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ülkece geçtiğimiz zorlu pandemi sürecinin ardından yeni normale geçişle birlikte Beylikdüzü'nde tazelenme hareketi başlattık ve 'Taptaze Beylikdüzü' diyerek yola çıktık. Kentimizde yaşam her yönüyle dopdolu ve taptaze olsun diye tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi asfalt ve yol çalışmalarına da tam donanımlı araçlarımız ve ekibimizle bu yıl da start verdik. Hava şartları el verdiği sürece vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde yol ve asfalt çalışmalarına başlandı - Son Dakika

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