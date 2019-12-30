Beylikdüzü'nde yöresel ürünler çadırı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yöresel ürünler çadırı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde açılan yöresel ürünler çadırında satışa sunulan Kars ve Ardahan yöresine ait bal, kaşar peyniri ve kaz gibi ürünler ilgi görüyor.

Beylikdüzü'nde yöresel ürünler çadırı, System.String[]

Beylikdüzü'nde açılan yöresel ürünler çadırında satışa sunulan Kars ve Ardahan yöresine ait bal, kaşar peyniri ve kaz gibi ürünler ilgi görüyor.

Çadırda stant kuran üreticilerden Feyzi Subaşı, yaptığı açıklamada, yeni yılda vatandaşların hindi yerine organik kaz ve tavuğu tercih edebileceğini belirtti.

Abdullah Doğru ise ürünlerinde katkı maddesi bulunmadığını dile getirerek, "Kafkas ırkı arılardan elde ettiğimiz balımız da var. Ürünlerimizle ülkemizi dünyaya da tanıtıyoruz." diye konuştu.

Zekeriya Polat da Kars'tan geldiklerini ve yazın hayvanlar meralarda yayıldığında elde ettikleri peynir ve diğer süt ürünlerini çadırda tüketicilere sunduklarını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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