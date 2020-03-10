Beymen Club'ın yeni koleksiyonunda yaz güneşinin pozitif enerjisinden ilham alındı

Beymen Club 2020 ilkbahar yaz koleksiyonununda, yaz güneşinin enerji ve mutluluk veren, iyileştiren pozitif etkisinden ilham alırken renk terapisinin bedeni ve zihni şifalandıran gücünü, farklı doku ve siluetleri Akdeniz estetiği ile harmanlandığı belirtildi.



Beymen Club, 2020 ilkbahar yaz koleksiyonununu tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; yaz güneşinin enerji ve mutluluk veren, iyileştiren pozitif etkisinden ilham alan koleksiyon, renk terapisinin bedeni ve zihni şifalandıran gücünü, farklı doku ve siluetleri Akdeniz estetiği ile harmanlandı.



Beymen CLUB 2020 ilkbahar/yaz kadın koleksiyonu



Dört ana temadan oluşan Beymen Club Kadın 2020 ilkbahar/yaz kadın koleksiyonu, kış mevsiminden bahara geçerken sarı, terracotta ve turuncu tonların pozitif enerjisi kullanıldı. Romantik elbiseler, taşlı tül etekler, saten baskılı sloganlı sweatshirtler, Beymen Club'ın esprili trikoları ile baharı karşılayan koleksiyon; çiçek desenleri, renkli çizgiler, yıkanmış ketenler ve color block anlatımlarla zenginleşti.



Yazın yalınlığını anlatan kemik rengi ve beyazın hakimiyetindeki ikinci temada, çiçek desenleri grafik anlatımlara dönüşürken batik efektli puantiye desenler, yıpranmış görünümler ve Helenistik antik detaylar dikkat çekti. Koleksiyonun hitleri arasında; feminen yaz abiyeleri, dökümlü pardesüler, kargo pantolonlar, ceket gibi giyilen gömlekler, volan detaylı yüksek bel şortlar, romantik dantel ceketler öne çıktı. Denizyıldızları ve deniz kabuklarıyla bezeli özel zincir desen, ipek ve şifon elbiselerden pilise eteklere farklı formlarda dikkat çekti.



Lacivert, kırmızı ve beyaz tasarımlardan oluşan marin teması ise ipek elbiselerden sweatshirtlere, şort ceket takımlardan deconstructed elbise ve tshirtlere geniş bir yelpazeye sahip. Bandana patchwork desenli şort ve gömlekler, halat jakarlı etek ve elbiseler, ham ip kuşaklı koton üst giyimler ve minik denim ceketler ile konforlu seçenekler sundu. Yazın sıcaklığını hissettirmesiyle birlikte koleksiyonda beyazın yanı sıra ve pastel tonlardaki mint, pembe, sarı ve mavinin hakimiyeti göze çarptı. Parlak taş ya da patchwork detaylı denim montlar, çiçek desenli plise etekler, askılı elbiseler ve colorblock trikolar yaz kombinlerinde görülecek.



Spor giyimi günlük yaşama taşıyan Athlesiure grubunda ise hybrid anlatımlar, neon sarılar ve teknik detaylar dikkat çekti. Katlandığında çantaya dönüşebilen fonksiyonel sweatshirtler, crop üstler, oversize t-shirtler, kargo pantalonlar, bel çantaları konforlu seçenekler sunacak.



Beymen Club 2020 ilkbahar/yaz erkek koleksiyonu



Konforlu ve güncel stili ile dikkat çeken Beymen Club erkek 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonunda ise farklı doku, tarz ve renklerin birlikteliği öne çıktı. 2020 ilkbahar yaz sezonuna ve yenilikçi teknolojiler ile zenginleşen dış giyimlerle merhaba diyen koleksiyonda, nefes alabilen yeni nesil kumaşlardan üretilen ve katlandığında çanta olabilen ceketler, üç boyutlu jersey takımlar, reflektör ve file detaylı hybrid ürünler, active wear'ı çağrıştıran t-shirtler geniş yer tuttu. Fonksiyonel eşofman takımlar, reflektör baskılı jakar ve gömleklerle tamamlanan jogger pantolon ve kargo şortlar yazın dikkat çeken detaylarından olacağı belirtildi.



Farklı kültürlerden ilham alan soft renklerdeki grup, el çizimi t-shirtler, keten gömlek ve hoodie'ler, patchwork şal desenli gömlekler, farklı desen ve yaka alternatifi sunan pololar, Beymen Club'ın triko ceketleri ile koleksiyonun genç görünümünü tamamlandı.



Sıcak yaz ile birlikte sarı, çağla yeşili ve mavi tonlar, Beymen Club tasarım ekibinin imzasını taşıyan özel desenler, baskı ve nakış detayları öne çıktı. - İSTANBUL