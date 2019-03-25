Beymen Club'ın Yeni Mağazasını Akmerkez'e Açtı
51 dakika önce
Beymen Club, Türkiye genelindeki 49'uncu mağazasını Akmerkez'de açtığını duyurdu.
Beymen Club
, Türkiye
genelindeki 49'uncu mağazasını Akmerkez
'de açtığını duyurdu.
Beymen'den yapılan açıklamada, "202 metrekarelik alan üzerine kurulu Beymen Club Akmerkez, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
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