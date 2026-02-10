Beyoğlu\'nda 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

BEYOĞLU'nda 2 aylık bebek Melisa Doğan iddiaya göre yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan anne Lindah Nyamota S. ve bakıcı İsha K.'nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Olay, 7 Şubat günü saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 2 aylık bebek Melisa Doğan'ı annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti. Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan anne Lindah Nyamota S. ve bakıcı İsha K.'nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

'BEBEĞİMİ BAKICIYA BIRAKTIĞIM ZAMAN İYİ DURUMDAYDI'

Anne Lindah S. ifadesinde, "Türkiye'ye 2022 yılında yasal yollarla çalışmak amacıyla giriş yaptım. Deniz Doğan ile yaklaşık 3 yıldır gönül ilişkimiz vardır. Bu ilişki sonucunda 30 Ekim 2025 günü Melisa Doğan isimli bebeğimiz doğdu. Biz Deniz ile aynı evde yaşamaktayız. O gün sabah saatlerinde bebeğin hasta olduğunu anladım ve daha önce bir arkadaşım, Isha K.'nin numarasını vererek bebek baktığını ve istediği zaman belirli bir ücret karşılığında bakabileceğini söylemişti. Deniz geçen hafta bebeği hastaneye götürmem için 5 bin lira para bırakmıştı. Ben de bana vermiş olduğu paranın bir kısmını cep telefonu, bir kısmını ise çocuğumun tedavisinde kullandım. Ben bebeği geçen hafta götürdüğümden dolayı tekrar hastaneye götürmedim. Olay günü saat 11.00 sıralarında Isha K.'yı aradım ve iş görüşmem olduğunu söyleyerek bebeği bırakmam konusunda müsait olup olmadığını sordum, anlaştık ve bebeği bıraktım. Bebeğimi bakıcıya bıraktığım zaman iyi durumdaydı, hafif grip gibiydi fakat ciddi bir durumu yoktu. Gün içinde Isha'yı arayarak durumunun nasıl olduğunu sordum, bana iyi olduğunu söyledi. Akşam saat 21.00 sıralarında Isha'yı yeniden aradım ve evde temizlik yaptığımı, temizlikten sonra arkadaşıma uğrayacağımı söyledim. Temizliğin ardından arkadaşıma uğradım ve saat 23.00 sıralarında cep telefonumu kontrol ettiğimde arama gelmediğini gördüm. Telefonu açtığımda kadını aradım ancak bana çocuğumun hasta olduğunu dahi söylemedi, sadece gelip almam gerektiğini söyledi. Ben de gittim ve evde başka bir tanımadığım, kimlik bilgilerini bilmediğim yabancı uyruklu kadının olduğunu ve bana çocuğumun hasta olduğunu, hatta ölmüş olabileceğini söylediğini öğrendim. Bunun üzerine çocuğumun babası Deniz'i aradım fakat cevap vermedi. Daha sonra çocuğumun hastanede olduğunu söylediler. Gelmiş olduğum taksi ile hastaneye doğru gidiyorduk, bu esnada Deniz'e ulaştım ve durumu anlattım" dedi.

'BEBEĞİ BIRAKTIĞINDA ATEŞİ VARDI, ÖKSÜRÜYORDU, AĞLIYORDU'

Bakıcı İsha K. ise, "Lindah Nyamota S.'yi Türkiye'ye geldikten sonra tanıdım. Ne iş yaptığını bilmiyorum. 06 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Lindah bana bebeğini getirerek hasta olduğunu ve hastaneye götüreceğini, fakat pasaportu olmadığı için pasaportunu alacağını, bu nedenle birkaç saatliğine bebeğe bakmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Bebeği bana bıraktığında ateşi vardı ve öksürüyordu, fazlaca ağlıyordu. Saat 21.00 sıralarında acıkmış olduğunu düşündüm ve besledim. Bebek beslendikten sonra ağlamadı ve ben de uyuması için yatırdım. Bebek uyuduktan sonra ben de uyudum. Birkaç saat sonra lavaboya kalktım ve bebeği kontrol edip bezini değiştirmek istediğim esnada bebeğin nefes almadığını fark ettim. Hemen Lindah'ı aradım fakat bana cevap vermedi. Ardından ambulansı aradım. Hatırladığım kadarıyla saat 04.00 sıralarında Lindah eve geldi. Bana bebeği sorduğunda, ben de hastaneye ambulans çağırdığımı söyledim, sinir krizi geçirdi. Lindah ikamet adresine taksi ile gelmişti; ben de aşağıya inip taksiye bindim ve polis merkezine gittik. Polis merkezine gittikten sonra hastaneye gittik. Lindah'ın bebeğin pasaport işini halletmesi üzerine ricada bulunmasından dolayı yardım etmek istedim" dedi.