Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Bir Otelin Saunasında Çıkan Yangın Turistlere Panik Yaşattı

Beyoğlu'nda Bir Otelin Saunasında Çıkan Yangın Turistlere Panik Yaşattı

2 saat önce

Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın turistlere panik yaşattı Dumandan etkilenen otel çalışanı tedavi altına alındı Yangına saunada unutulan havlu sebep olduİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna kısmında bir müşterinin unuttuğu havlunun alev alması sonucu yangın meydana geldi.

Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın turistlere panik yaşattı
Dumandan etkilenen otel çalışanı tedavi altına alındı
Yangına saunada unutulan havlu sebep oldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna kısmında bir müşterinin unuttuğu havlunun alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan 1 otel çalışanı dumandan etkilenirken, otelde bulunan turistler panikle kendini dışarı attı.
Olay saat 14. 30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi ve Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre; otelin sauna kısmında otel konuklarından birisi havlu unuttu. Havlunun tutuşması sonucu saunada yangın meydana geldi. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler panikle kendini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yangını söndürmek için saunaya girerek dumandan etkilenen otel çalışanı Abdullah Yıldız'a müdahale etti. Yıldız, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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