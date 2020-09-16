Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe "hoş geldin" ziyareti - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe "hoş geldin" ziyareti

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe "hoş geldin" ziyareti Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile son bir yılda yeni doğan bin 30 bebeğe hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe "hoş geldin" ziyareti

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile son bir yılda yeni doğan bin 30 bebeğe hoş geldin ziyaretinde bulundu. Proje kapsamında ilçede yeni doğan Ali Hamza Gül bebeğin ailesini ziyaret eden Başkan Yıldız, Gül ailesini tebrik ederek çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ömür diledi.

Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni bebeği olan ailelerin sevincine ortak oluyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında son bir yıl içerisinde bin 30 bebeğe ve ailesine hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile birlikte ilçede yeni doğan Ali Hamza Gül bebeği ve ailesini ziyaret etti. Gül ailesini tebrik ederek çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Yıldız aileye, bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim etti.

"Yeni doğan bebeklerimizi ziyaret ederek bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz"

Yeni bebeği olan ailelerin mutluluğunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Göreve geldiğimiz günden bugüne eşim Seyhan Hanım ve ekibimiz benim adıma yeni doğum yapan anneleri ziyaret ediyorlar, bizim de selamımızı iletiyorlar. Bu ziyaretlere mümkün olduğu kadar biz de katılma düşüncesinde olduk ancak birkaç tanesine katılabildik. Eşim Seyhan Hanım bin 30'un üzerinde bir ziyareti gerçekleştirdi. Beyoğlu'muzda yeni dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret edip annelerini tebrik ederek bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Ali hamzalar, ayşeler, fatmalar için çalışıyoruz, gayret ediyoruz"

Başkan Yıldız "Bugün Ali Hamza bebeğin ziyaretine geldik. Anne ve babasını tebrik ediyoruz. Ali Hamza bebeğimizin bahtı açık olsun. Beyoğlu'nda Ali Hamzalar için, Ayşeler için, Fatmalar için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tüm yavrularımıza, annelerimize ve babalarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Daha huzurlu, daha mutlu bir Beyoğlu için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Eşimi de bugüne kadar gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı tebrik ediyorum. Annelerimizi ve çocuklarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Hoşgeldin Bebek' projesi ile ailelere tam destek

Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor.

Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Seyhan, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe 'hoş geldin' ziyareti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Acemi market hırsızını ayakkabı izleri ele verdi! Çaldığı malzemelerle yakalandı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı
Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti         
16:02
CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı         
15:08
İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti         
14:10
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti         
12:53
Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı         
12:48
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor         
12:09
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 16:12:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe "hoş geldin" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei