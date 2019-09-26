Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda depremden etkilenen bina boşaltılarak mühürlendi
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Beyoğlu'nda depremden etkilenen bina boşaltılarak mühürlendi

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen ardından Beyoğlu Talimhane de bulunan bir binada öne doğru hafif eğilme meydana geldi.

Beyoğlu'nda depremden etkilenen bina boşaltılarak mühürlendi, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen ardından Beyoğlu Talimhane de bulunan bir binada öne doğru hafif eğilme meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, "7'si konut ve 4'ü işyeri olmak üzere toplam 11 bağımsız bölüm tahliye edildi ve mühürlendi. Herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi.


İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Beyoğlu Talimhane de bulunan bir binada öne doğru hafif eğilme meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından 7'si konut ve 4'ü işyeri olmak üzere toplam 11 bağımsız bölüm tahliye edilerek mühürlendi. Binanın bulunduğu cadde de tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


11 bağımsız bölüm tahliye edildi


İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Yıldız, "Tüm İstanbul'umuza, Beyoğlu'muza geçmiş olsun. Bugün saat 14.00 itibariyle İstanbul'umuzda, Beyoğlu'muzda bir depremi hep birlikte yaşadık. Piyalepaşa mahallemizde ziyaretlerimizi gerçekleştirirken, Beyoğlu Taksim Talimhanede bir binada öne doğru hafif eğilim olduğu bilgisi geldi. Biz de teknik arkadaşlarımızdan, mimar arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Binanın geçmişiyle ilgili arkadaşlarımız değerlendirmeleri yapıyorlar. Şuan itibariyle de 7'si konut ve 4'ü işyeri olmak üzere toplam 11 bağımsız bölüm tahliye edildi ve mühürlendi" dedi.


Başkan Yıldız, "Herhangi bir can ve mal kaybı oluşmaması bakımından da bulunduğumuz cadde emniyet ekiplerimiz tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Mimar arkadaşlar değerlendirmelerini yapacaklar ve ilgili maliklerle bunda sonraki süreç devam ettirilecek. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Binada da bir çökme yok. Fakat öne doğru hafif eğilim olduğu tespit edilince biz de hemen olay yerine gelerek gerekli incelemelerde bulunduk ve bunu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Beyoğlu'nun başka bir yerinde de şuana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Talimhane, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
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