Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Taksim'de LGBT grubunun düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmemesi üzerine sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan birçok sokak güvenlik güçlerince kapatılırken, önlemlere helikopterle de destek verildi. Taksim Meydanı'na girişler kapatılırken, bölgede çalışanlar ve oturanlar ile turistlere geçiş izni verildi.

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Tarlabaşı'ndaki bazı caddelerde toplanan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

Müdahale sırasında polise hakaret ettiği ve mukavemette bulunduğu gerekçesiyle AFP foto muhabiri Bülent Kılıç ile çok sayıda gösterici gözaltına alındı.