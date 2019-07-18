Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (2)
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Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (2)

1 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay hattındaki katener adı verilen elektrik kablosu koptu.

Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (2), System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay hattındaki katener adı verilen elektrik kablosu koptu. Tramvay seferi durdurulurken, yola düşen kablonun elektriği kesildi.
İstiklal Caddesi Bekar Sokak kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tünel'den Taksim Meydanı yönüne sefer yapan nostaljik tramvay hattındaki katener henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Vatmanın haber vermesinin ardından, yere düşen kablonun yayalara zarar vermemesi için elektriği kesildi. Nostaljik tramvay seferlerinin durmasına neden olay sırasında, bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panolarını taşıyan kablo da koptu. İtfaiye ekipleri, yola doğru sarkan panoları düşme ihtimaline karşı kaldırdı. Seferlerin durmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler ise tramvayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:41 Kaynak: DHA
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