Son Dakika | Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalarak 2 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ergün Gürdal, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Gürdal, "Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama ben onu günlerdir çöpe atmak için arabada bekletiyordum" dedi.

Beyoğlu'nda yolcuların beklediği otobüs durağına hafif ticari aracıyla dalarak 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ergün Gürdal'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergün Gürdal ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemeye olayda yaralanan müştekiler ile ölenlerin yakınları da katıldı.

"ARABADAKİ BOŞ BİRA KUTUSUNU ÇÖPE ATMAK İÇİN BEKLETİYORDUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Ergün Gürdal, olay sırasında yoldayken baygınlık geçirdiğini iddia ederek, "Ben kendime geldiğim zaman ambulans, polis, hepsi oradaydı. Böyle bir şey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama ben onu günlerdir çöpe atmak için arabada bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi, hastalığım. Doktor bana 'beyin tellerin birbirine değiyor' demişti. Ben normal, işinde, gücünde bir insanım. Böyle olsun istemezdim" dedi.

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM BU ŞAHISTAN"

Kaza nedeniyle annesi Suzan Metin ile babası İlhami Metin'i kaybettiğini söyleyen müşteki Alpaslan Metin, "Sonuna kadar şikayetçiyim bu şahıstan, sonuna kadar" diyerek davaya katılmak istediğini belirtti.

"KENDİMİ HAVADA UÇTUKTAN SONRA YERDE BULDUM"

Duruşmada her şeyin 10 saniyede olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen müşteki İbrahim Aydoğan ise, "Durağa gitmiştim, aracın gelişini hiç hatırlamıyorum. Kendimi havaya uçtuktan sonra yerde buldum. Kollarım kırıldı, deri diye bir şey yoktu. Hala üstümü, başımı ailem giydirir. İşim falan hep dağıldı, çalışamıyorum" şeklinde konuştu.

"İÇİMDEN 'NE YAPIYOR BU' DEDİM"

Diğer bir müşteki Tansel Ağaç ise, "İşe gitmek üzere otobüs durağındaydım bilgisayar çantamla. Otobüs beklediğimden ve gelecek diye zaten o tarafa bakıyordum. Aracın hızlandığını gördüm ve içimden 'ne yapıyor bu' dedim. Araca çok hakimdim ve hızlandığı dikkatimi çekmişti. Direksiyonu kaldırıma kırmış, 7 metre falan uçmuşum zaten" şeklinde konuştu.

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın asli kusurlu olduğunu ve eylemini uyuşturucu madde etkisi altında gerçekleştirdiğini belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek tutuksuz yargılanmasını istedi. Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, şüpheli Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı kamyonetin hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gürdal'ın kan örneği üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin kanında esrar maddesinin tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin kullandığı uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya mesuliyet verdiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir - Elif Somuncu - İHA)