Beyoğlu'nda pitbullunu saldırttığı iddia edilen sanığa tahliye - Son Dakika

BEYOĞLU'nda ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine pitbullunu saldığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Orhan Yıldırım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım getirildi. Şikayetçiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır da duruşma salonunda hazır bulundu. Olay günü önünden serbest şekilde geçen bir pitbull köpeği gördüğünü belirten şikayetçi Muzaffer Akçayır, "Sahibi ile köpek arasında mesafe vardı, sonra bana birileri 'Bu köpek kimin Muzaffer' dedi. O arada sanık geldi. 'Ben köpeğin sahibiyim' dedi, tasması da elindeydi. Sanığı uyardım. 'Köpeğin ağızlığı nerede, tasmasını bağla' dedim. Sanık bana cevap vermedi. Tepki vermedi. Bir başka şahıs aynı uyarıyı yaptı. Ondan sonra sanık tasmayı taktı. Başka bir şahıs köpeğe yaklaşınca köpek havladı. Sonra o şahsın tepkisine nazaran ben de 'Köpeğini al buradan git. Ağızlığı da yok' dedim. Sanık, bir anda bir anda köpeğin tasmasını bıraktı. Emir komutuyla köpeğe bir şey söyleyerek köpeği üzerime saldı. Köpek bana doğru hamle yaptı. Ben de bu köpeklerin insanların boğazına doğru saldırıya geçtiğini biliyordum ve köpeğe yan taraftaki sopayla vurdum. 10-12 dakika arası yere düştüm. Yerde mücadele ettim. Sanık birkaç hamleyle köpeğini almak istedi. Sonra görmedim" dedi.

"TEPKİ VERMESEYDİM YAŞAYAMAZDIM"

Sanığın köpeği tutabilme şansı olduğunu söyleyen şikayetçi Akçayır, "Olaydan sonra köpeğe verdiği sözlü emirle köpek tekrar onun yanına gitti. Sanıktan şikayetçiyim. Ayağımın altı, sırtım, kollarımın altından yara aldım. Halen tedavim ediyor. Psikolojik tedavi görüyorum. Olaydan önce o bölgede bu şahsı ben görmemiştim ama tanıyanlar varmış olaydan önce pitbull dolaştırıyormuş. Dışarıda kaldığı mesken kenarına köpeğini bırakıyormuş. Aynı köpek başka birini de ısırmış diye duydum. Ama kim olduğu belli değil. Köpek saldırısına tepki vermeseydim yaşayamazdım. Başkaları da köpeğe hamle yaptılar. Aynı gün benim olaydan sonra diğer şikayetçiyi de köpek ısırmış, şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçi Bilgin Elbay ise "Köpek diğer mağdur Muzaffer'i ısırırken ben oradan geçiyordum. Köpeği almış koşuyordu. Köpekte tasma takılı değildi. Sonra köpek bana saldırdı. Montumu parçaladı, göğsümden yara aldım" dedi.

SANIK: SİZİ KANDIRIYORLARSöz verilen sanık Orhan Yıldırım da "Köpeğin saldırdığı doğrudur. Kürekle üzerimize koşanlar oldu. Köpek olmasaydı bana vuracaklardı. Şikayetçiler sizleri kandırıyor. Yalan söylüyorlar. Köpeğe komut vermedim. Köpeğim komut bilmiyor. Köpeği ayağımla tuttum, çektim. Ben çekmeseydim daha kötü olacaktı. Makamınıza yalan söylüyorlar. Sizi kandırıyorlar" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİDuruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme, sanık Orhan Yıldırım'ın evine en yakın karakola imza vermesi şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DURUŞMA SONRASI KONUŞTUDuruşma sonrası şikayetçi Muzaffer Akçayır, sanığın tahliye edilmesinin anlamadığını belirterek "Kanuna göre suç mu, değil mi bunu da araştırmamız lazım bizim. İnsanlarımız araştırsın. Tasmasız ve ağızlıksız yasak hayvanlar gezdirilmiyor diye biliyorum, maddede öyle yazıyor. Bunu tekrardan gözden geçirsinler. En azından 'Silahlı basit yaralama' olarak geçmeseydi, normal hiç içeriye girmeseydi, hiç bu şekilde yaşamasaydık, ben o zaman şikayetçi bile olmayabilirdim" dedi. Tahliyeye itiraz etmeyeceğini belirten Akçayır, "Köpeklerden korkuyorum. Köpekleri seviyorum. Hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum bu şahıstan olduğu gibi. Ben kendimi haddimi bilerek sunu söylüyorum. Burada bir köpek dövmem var. Şikayetçiyim. Çünkü acılarını ben çektim, o rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Hala da yürürken ayaklarım çok ağrıyor, hissediyorum. Ama bakalım saygıyla izleyeceğiz, göreceğiz" diye konuştu. Bir köpek gördüğünde yolunu değiştirdiğini söyleyen Akçayır, "En ufak köpekten tutun, en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Başıma geldi bir daha gelmesini istemiyorum o yüzden tedbirli davranıyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİOlay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmış, bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırmıştı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırmıştı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçmıştı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansımıştı.